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В Україні запустили онлайн-платформу з психологічної допомоги через COVID-19

В Україні запустили онлайн-платформу з психологічної допомоги через COVID-19

Київ • УНН

 • 20219 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. В Україні створили онлайн-платформу, на якій можна отримати безкоштовну психологічну допомогу, якщо людина відчуває себе пригніченою чи беззахисною через нові рекорди COVID-19 і тривожні новини. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Коронавірус_інфо.

“​​Через нові рекорди коронавірусу, тривожні новини й передноворічні дедлайни зараз — наприкінці 2020-го року — можна відчути себе пригніченим та беззахисним. І, якщо у вашому оточенні немає людей, які можуть вас вислухати та підтримати, або ви відчуваєте потребу саме у кваліфікованій психологічній допомозі, — звертайтеся до фахівців онлайн-платформи “Розкажи мені”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для того, щоб отримати безкоштовну психологічну допомогу, потрібно:

- перейти на сайт та натиснути на кнопку “Звернутися за підтримкою”;
- заповнити анкету з контактними даними;
- коротко описати свій запит та обрати комфортну дату для сеансу.

Вказано, що команда платформи працює за методом когнітивно-поведінкової терапії (КПТ), яка є однією з найпоширеніших форм психотерапевтичної допомоги людям з різними психологічними проблемами. Всі розмови є конфіденційними.

Також повідомляється, що над проектом працювало Міністерство охорони здоров’я, Товариство Червоного Хреста України і Інститут когнітивного моделювання.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що коронавірусна інфекція впливає на нервову систему людини.

Також нагадаємо, що в Україні вже 772 тис. випадків COVID-19, за добу - 14 496.

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