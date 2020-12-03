В Украине запустили онлайн-платформу по психологической помощи из-за COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Украине создали онлайн-платформу, на которой можно получить бесплатную психологическую помощь, если человек чувствует себя подавленным или беззащитным из-за новых рекордов COVID-19 и тревожных новостей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Коронавирус_инфо.
"Из-за новых рекордов коронавируса, тревожных новостей и предновогодних дедлайнов сейчас - в конце 2020-го года - можно почувствовать себя подавленным и беззащитным. И, если в вашем окружении нет людей, которые могут вас выслушать и поддержать, или вы чувствуете потребность именно в квалифицированной психологической помощи, - обращайтесь к специалистам онлайн-платформы "Розкажи мені", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для того, чтобы получить бесплатную психологическую помощь, нужно:
- перейти на сайт и нажать на кнопку "Обратиться за поддержкой";
- заполнить анкету с контактными данными;
- коротко описать свой запрос и выбрать комфортную дату сеанса.
Указано, что команда платформы работает по методу когнитивно-поведенческой терапии (КПТ), которая является одной из самых распространенных форм психотерапевтической помощи людям с различными психологическими проблемами. Все разговоры являются конфиденциальными.
Также сообщается, что над проектом работало Министерство здравоохранения, Общество Красного Креста Украины и Институт когнитивного моделирования.
Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что коронавирусная инфекция влияет на нервную систему человека.
Также напомним, что в Украине уже 772 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 14 496.