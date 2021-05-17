В Україні запускають "найзахищеніший" цифровий підпис: як він працюватиме

$41.280.10
45.550.52
ukru
Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою
Ексклюзив
12:43 • 4644 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 26550 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 78078 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 162202 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 195328 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 174535 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 167465 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 114511 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 89156 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 226220 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

4м/с
94%
Популярнi новини

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 51444 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 64035 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 73103 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 89905 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 30638 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 193901 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 226219 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 316183 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 479499 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 462244 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Урсула фон дер Ляєн

Тім Кук

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 2416 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 30902 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 45446 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 49993 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 49775 перегляди
Актуальне

TikTok

Антонов Ан-225 Мрія

The Economist

The Guardian

Фокс Ньюс

В Україні запускають "найзахищеніший" цифровий підпис: як він працюватиме

Київ • УНН

 • 15331 перегляди

КИЇВ. 17 травня. УНН. Відсьогодні користувачі “Дії” зможуть скористатися найзахищенішим цифровим підписом через технологію фото-ID. Про те, як працює нова послуга, розповів віце-прем’єр-міністр України — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров під час виступу на “Diia Summit”, передає кореспондент УНН.

В Україні запускають "найзахищеніший" цифровий підпис: як він працюватиме

Цитата

“Ми сьогодні запускаємо найзахищеніший, що існує, цифровий підпис, і взагалі — цифровий підпис в „Дії“. Сьогодні вже можна оновити додаток, прямо зараз, і вже отримати цей підпис у ваш смартфон. Технологія дуже безпечна, вам взагалі не потрібно буде відвідувати жодних оффлайн-установ, не потрібно проходити верифікації”, — сказав Федоров.

“Вам просто потрібно через технологію фото-ID повернути голову, подати певні сигнали, які система просить, для того щоб біометрія вашого обличчя перевірилась з фото в реєстрі, яке залишилось після того, як ви отримували свій ID-паспорт або закордонний паспорт”, — додав він.

Деталі

Так, зі слів міністра, для використання функції необхідно у “Дії” зайти до Налаштувань, зайти в розділ “Дія.Підпис” та натиснути “Створити”. Після цього може знадобитись “кружити головою”, зазначив він. Згодом, потрібно набрати PIN-код — і все, підпис створено.

Також Федоров зазначив, що “Дія” зберігає історію усіх підписаних документів.

Що було раніше

Міністр раніше сьогодні повідомив, що на сьогодні 10 мільйонів українських громадян користуються послугами “Дії”.

Доповнення

“Дія” функціонує як портал — онлайн-сервіс державних послуг — та застосунок з електронними документами, та даними про людину з реєстрів. На порталі доступно кілька десятків послуг. Повний перелік — тут.

З початку 2021 року в Україні планувався повноцінний запуск е-лікарняних з повною інтеграцією в систему МОЗ eHealth. Раніше у МОЗ вказували, що планують запустити пілотний проект е-лікарняних з використанням інтерфейсу Пенсійного фонду.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$63.70
Bitcoin
$81,879.40
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.84
Золото
$3,141.89
Ethereum
$1,594.94