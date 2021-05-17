В Україні запускають "найзахищеніший" цифровий підпис: як він працюватиме

Цитата

“Ми сьогодні запускаємо найзахищеніший, що існує, цифровий підпис, і взагалі — цифровий підпис в „Дії“. Сьогодні вже можна оновити додаток, прямо зараз, і вже отримати цей підпис у ваш смартфон. Технологія дуже безпечна, вам взагалі не потрібно буде відвідувати жодних оффлайн-установ, не потрібно проходити верифікації”, — сказав Федоров.

“Вам просто потрібно через технологію фото-ID повернути голову, подати певні сигнали, які система просить, для того щоб біометрія вашого обличчя перевірилась з фото в реєстрі, яке залишилось після того, як ви отримували свій ID-паспорт або закордонний паспорт”, — додав він.

Деталі

Так, зі слів міністра, для використання функції необхідно у “Дії” зайти до Налаштувань, зайти в розділ “Дія.Підпис” та натиснути “Створити”. Після цього може знадобитись “кружити головою”, зазначив він. Згодом, потрібно набрати PIN-код — і все, підпис створено.

Також Федоров зазначив, що “Дія” зберігає історію усіх підписаних документів.

Що було раніше

Міністр раніше сьогодні повідомив, що на сьогодні 10 мільйонів українських громадян користуються послугами “Дії”.



Доповнення

“Дія” функціонує як портал — онлайн-сервіс державних послуг — та застосунок з електронними документами, та даними про людину з реєстрів. На порталі доступно кілька десятків послуг. Повний перелік — тут.



З початку 2021 року в Україні планувався повноцінний запуск е-лікарняних з повною інтеграцією в систему МОЗ eHealth. Раніше у МОЗ вказували, що планують запустити пілотний проект е-лікарняних з використанням інтерфейсу Пенсійного фонду.