В Украине запускают "самый защищенную" цифровую подпись: как он будет работать
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. С сегодняшнего дня пользователи “Дия” смогут воспользоваться защищенной цифровой подписью через технологию фото-ID. О том, как работает новая услуга, рассказал вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров во время выступления на “Diia Summit”, передает корреспондент УНН.
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“Мы сегодня запускаем самую защищенную, что существует, цифровую подпись, и вообще — цифровая подпись в „Дие“. Сегодня уже можно обновить приложение, прямо сейчас, и уже получить эту подпись в ваш смартфон. Технология очень безопасна, вам вообще не нужно будет посещать никаких оффлайн-учреждений, не нужно проходить верификации”, — сказал Федоров.
“Вам просто нужно через технологию фото-ID повернуть голову, подать определенные сигналы, система просит, чтобы биометрия вашего лица проверилась с фото в реестре, которое осталось после того, как вы получали свой ID-паспорт или заграничный паспорт”, — добавил он.
Детали
Так, по словам министра, для использования функции необходимо в “Дие” зайти в Настройки, зайти в раздел “Дия.Подпись” и нажать “Создать”. После этого может потребоваться “повертеть головой”, отметил он. Впоследствии, нужно набрать PIN-код — и все, подпись создана.
Также Федоров отметил, что “Дия” сохраняет историю всех подписанных документов.
Что было раньше
Министр ранее сегодня сообщил, что на сегодня 10 миллионов украинских граждан пользуются услугами “Дия”.
Дополнение
“Дия” функционирует как портал — онлайн-сервис государственных услуг — и приложение с электронными документами, и данными о человеке из реестров. На портале доступно несколько десятков услуг. Полный перечень — здесь.
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