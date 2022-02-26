В Україні запроваджується спрощений режим перетину кордону для гуманітарного вантажу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Транспорт, що доставлятиме в Україну гуманітарну допомогу, буде перетинати кордон за спрощеним режимом. Таке рішення ухвалив Кабмін, повідомляє УНН.
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"Створили необхідний алгоритм для координації отримання гуманітарної допомоги та подальшої доставки її до українців. Держприкордонслужба та Держмитслужба має забезпечити спрощений режим перетину державного кордону для транспортних засобів, що здійснюватимуть доставку гуманітарної допомоги. Зі свого боку військово-цивільні адміністрації разом із Нацгвардією, Нацполіцією та ДСНС забезпечать її прийняття, розміщення та зберігання", - ыдеться у повідомленні пресслужби Кабміну.
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