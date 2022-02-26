В Украине вводится упрощенный режим пересечения границы для гуманитарного груза

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"Создали алгоритм для координации получения гуманитарной помощи и дальнейшей доставки ее к украинцам. Госпогранслужба и Гостаможслужба должна обеспечить упрощенный режим пересечения границы для транспортных средств, которые будут осуществлять доставку гуманитарной помощи. Со своей стороны военно-гражданские администрации вместе с Нацгвардией, Нацполицией и ГСЧС обеспечат ее принятие, размещение и хранение", - говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.

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