В Украине вводится упрощенный режим пересечения границы для гуманитарного груза
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Транспорт, который будет доставлять в Украину гуманитарную помощь, будет пересекать границу по упрощенному режиму. Такое решение принял Кабмин, сообщает УНН.
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"Создали алгоритм для координации получения гуманитарной помощи и дальнейшей доставки ее к украинцам. Госпогранслужба и Гостаможслужба должна обеспечить упрощенный режим пересечения границы для транспортных средств, которые будут осуществлять доставку гуманитарной помощи. Со своей стороны военно-гражданские администрации вместе с Нацгвардией, Нацполицией и ГСЧС обеспечат ее принятие, размещение и хранение", - говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.
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