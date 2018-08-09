В Україні запрацюють регіональні центри підтримки бізнесу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Мінекономрозвитку та ОДА створять мережу Центрів підтримки підприємництва, передає УНН з посиланням на повідомлення МЕРТ.
“Планується, що Мінекономрозвитку спільно з ОДА створять регіональну мережу Центрів підтримки підприємництва”, — зауважили у міністерстві.
Регіональна мережа центрів підтримки підприємництва (ЦПП) має стати ланкою державної інфраструктури підтримки мікро-, малого бізнесу, а також потенційних підприємців, в тому числі з соціально вразливих груп (ветерани АТО, переселенці, молодь).
Зазначаються, що ЦПП надаватимуть базовий рівень безкоштовної інформаційної та консультативної підтримки бізнесу з акцентом на наявних можливостях:
-
- доступні програми підтримки МСП та порядок участі в них;
-
- проведення навчальних та інформаційних заходів через мережу закладів-партнерів.
-
“Одним з інструментів роботи консультанта ЦПП стануть бізнес-кейси, які вже зараз доступні на платформі ефективного регулювання”, — додали у МЕРТ.
Нагадаємо, такі види підприємницької діяльності як промисловий вилов риби за межами юрисдикції України, а також телекомунікації пропонується звільнити від ліцензування.