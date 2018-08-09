В Украине заработают региональные центры поддержки бизнеса

“Планируется, что Минэкономразвития совместно с ОГА создадут региональную сеть Центров поддержки предпринимательства”, — отметили в министерстве.

Региональная сеть центров поддержки предпринимательства (ЦПП) должна стать звеном государственной инфраструктуры поддержки микро-, малого бизнеса, а также потенциальных предпринимателей, в том числе из социально уязвимых групп (ветераны АТО, переселенцы, молодежь).

Отмечается, что ЦПП будт предоставлять базовый уровень бесплатной информационной и консультативной поддержки бизнесу с акцентом на имеющихся возможностях:



доступные программы поддержки МСП и порядок участия в них;



проведения учебных и информационных мероприятий через сеть заведений-партнеров.



“Одним из инструментов работы консультанта ЦПП станут бизнес-кейсы, которые уже сейчас доступны на платформе эффективного регулирования”, — добавили в МЭРТ.

Напомним, такие виды предпринимательской деятельности как промышленный вылов рыбы за пределами юрисдикции Украины, а также телекоммуникации предлагается освободить от лицензирования.