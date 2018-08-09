В Украине заработают региональные центры поддержки бизнеса
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Минэкономразвития и ОГА создадут сеть центров поддержки предпринимательства, передает УНН со ссылкой на сообщение МЭРТ.
“Планируется, что Минэкономразвития совместно с ОГА создадут региональную сеть Центров поддержки предпринимательства”, — отметили в министерстве.
Региональная сеть центров поддержки предпринимательства (ЦПП) должна стать звеном государственной инфраструктуры поддержки микро-, малого бизнеса, а также потенциальных предпринимателей, в том числе из социально уязвимых групп (ветераны АТО, переселенцы, молодежь).
Отмечается, что ЦПП будт предоставлять базовый уровень бесплатной информационной и консультативной поддержки бизнесу с акцентом на имеющихся возможностях:
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- доступные программы поддержки МСП и порядок участия в них;
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- проведения учебных и информационных мероприятий через сеть заведений-партнеров.
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“Одним из инструментов работы консультанта ЦПП станут бизнес-кейсы, которые уже сейчас доступны на платформе эффективного регулирования”, — добавили в МЭРТ.
Напомним, такие виды предпринимательской деятельности как промышленный вылов рыбы за пределами юрисдикции Украины, а также телекоммуникации предлагается освободить от лицензирования.