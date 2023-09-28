В Україні запрацював застосунок “Моя податкова”
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. В Україні від сьогодні запрацював мобільний застосунок “Моя податкова”. Зокрема, за його допомогою українці можуть сплати податків з використанням платіжних систем. Про це УНН повідомляє з посиланням на Державну податкову службу України.
Цитата
“Від сьогодні мобільний застосунок „Моя податкова“ від ДПС доступний користувачам. Застосунок можна завантажити на телефони як на платформі Android, так і iOS! „Моя податкова“ — простий і зручний інструмент для отримання електронних сервісів податкової служби для громадян, а також сплати податків з використанням платіжних систем”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
У розділі “Мої дані” застосунку можна отримати інформацію про:
· адресу реєстрації та фактичне місце проживання;
· обʼєкти оподаткування;
· обовʼязок сплатити суму грошового зобовʼязання (ППР);
· стан розрахунків з бюджетом.
У розділі “Послуги” доступно:
· направлення запиту на отримання відомостей про суми виплачених доходів;
· подання Податкової декларації про майновий стан і доходи (податкова знижка).
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У розділі “Повідомлення” доступні:
· квитанції;
· відомості з Державного реєстру фізичних осіб
· платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків;
· інформація з ДРФО про джерела/суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку та військового збору;
· листи контролюючого органу.
“Мобільний застосунок доповнюватиметься новими можливостями відповідно до потреб платників податків”, — зазначається в повідомленні.