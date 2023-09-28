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В Україні запрацював застосунок “Моя податкова”

В Україні запрацював застосунок “Моя податкова”

Київ • УНН

 • 292519 перегляди

КИЇВ. 28 вересня. УНН. В Україні від сьогодні запрацював мобільний застосунок “Моя податкова”. Зокрема, за його допомогою українці можуть сплати податків з використанням платіжних систем. Про це УНН повідомляє з посиланням на Державну податкову службу України.

Цитата

“Від сьогодні мобільний застосунок „Моя податкова“ від ДПС доступний користувачам. Застосунок можна завантажити на телефони як на платформі Android, так і iOS! „Моя податкова“ — простий і зручний інструмент для отримання електронних сервісів податкової служби для громадян, а також сплати податків з використанням платіжних систем”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

У розділі “Мої дані” застосунку можна отримати інформацію про:

· адресу реєстрації та фактичне місце проживання;

· обʼєкти оподаткування;

· обовʼязок сплатити суму грошового зобовʼязання (ППР);

· стан розрахунків з бюджетом.

У розділі “Послуги” доступно:

· направлення запиту на отримання відомостей про суми виплачених доходів;

· подання Податкової декларації про майновий стан і доходи (податкова знижка).

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У розділі “Повідомлення” доступні:

· квитанції;

· відомості з Державного реєстру фізичних осіб

· платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків;

· інформація з ДРФО про джерела/суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку та військового збору;

· листи контролюючого органу.

“Мобільний застосунок доповнюватиметься новими можливостями відповідно до потреб платників податків”, — зазначається в повідомленні.

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