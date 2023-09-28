В Украине заработало приложение "Моя налоговая"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. В Украине с сегодняшнего дня заработало мобильное приложение “Моя налоговая”. В частности, с его помощью украинцы могут уплатить налоги с использованием платежных систем. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.
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“С сегодняшнего дня мобильное приложение „Моя налоговая“ от ГНС доступно пользователям. Приложение можно загрузить на телефоны как на платформе Android, так и iOS! „Моя налоговая“ — простой и удобный инструмент для получения электронных сервисов налоговой службы для граждан, а также уплаты налогов с использованием платежных систем”, — говорится в сообщении.
Детали
В разделе “Мои данные” приложения можно получить информацию о:
· адрес регистрации и фактическое место жительства;
· объектах налогообложения;
· обязанности уплатить сумму денежного обязательства (НУР);
· состояние расчетов с бюджетом.
В разделе “Услуги” доступно:
· направление запроса на получение сведений о суммах выплаченных доходов;
· подача Налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах (налоговая скидка).
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В разделе “Уведомления” доступны:
· квитанции;
· сведения из Государственного реестра физических лиц
· налогоплательщиков о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов;
· информация из ГРФЛ об источниках/суммах начисленного дохода, удержанного и уплаченного налога и военного сбора;
· письма контролирующего органа.
“Мобильное приложение будет дополняться новыми возможностями в соответствии с потребностями налогоплательщиков”, — отмечается в сообщении.