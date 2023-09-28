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В Украине заработало приложение "Моя налоговая"

В Украине заработало приложение "Моя налоговая"

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 сентября. УНН. В Украине с сегодняшнего дня заработало мобильное приложение “Моя налоговая”. В частности, с его помощью украинцы могут уплатить налоги с использованием платежных систем. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.

Цитата

“С сегодняшнего дня мобильное приложение „Моя налоговая“ от ГНС доступно пользователям. Приложение можно загрузить на телефоны как на платформе Android, так и iOS! „Моя налоговая“ — простой и удобный инструмент для получения электронных сервисов налоговой службы для граждан, а также уплаты налогов с использованием платежных систем”, — говорится в сообщении.

Детали

В разделе “Мои данные” приложения можно получить информацию о:

· адрес регистрации и фактическое место жительства;

· объектах налогообложения;

· обязанности уплатить сумму денежного обязательства (НУР);

· состояние расчетов с бюджетом.

В разделе “Услуги” доступно:

· направление запроса на получение сведений о суммах выплаченных доходов;

· подача Налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах (налоговая скидка).

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В разделе “Уведомления” доступны:

· квитанции;

· сведения из Государственного реестра физических лиц

· налогоплательщиков о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов;

· информация из ГРФЛ об источниках/суммах начисленного дохода, удержанного и уплаченного налога и военного сбора;

· письма контролирующего органа.

“Мобильное приложение будет дополняться новыми возможностями в соответствии с потребностями налогоплательщиков”, — отмечается в сообщении.

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