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В Україні запрацювали нові правила боротьби із африканською чумою свиней

В Україні запрацювали нові правила боротьби із африканською чумою свиней

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Набув чинності наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 07.03.2017 № 111 “Про затвердження Інструкції з профілактики та боротьби з африканською чумою свиней”. І таким чином, відтепер для профілактики та боротьби з африканською чумою свиней для спеціалістів ветеринарної галузі будуть діяти нові норми. Про це УНН повідомили у прес-службі Держпродспоживслужби.

“Затверджена Інструкція дає нові визначення процесам, які відбуваються в рамках профілактики та боротьби з АЧС. Зокрема, запроваджується поняття біологічної безпеки, господарств з високим рівнем біобезпеки, інфікованого об’єкту тощо.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Експортний ринок української свинини сьогодні знищено з вини Держпродспоживслужби

Документ деталізує, що таке закритий режим роботи, зменшує межі зони захисту та зони спостереження, визначає епізоотичним вогнищем не весь населений пункт, як це було раніше, а лише його частину”, — йдеться у повідомленні.

Крім того, відтепер буде дозволена переробка м’яса здорових тварин із зони захисту, які не є інфікованими, але підлягають знищенню, додали у службі.

Як повідомляв УНН, збитки від АЧС в Україні сягнули 15,2 млн грн. А фермери дев’яти областей ще досі чекають компенсацій за вилучених через АЧС свиней у 2016 році. За словами нардепа С.Тригубенка, профільні відомства лишили фермерів сам на сам з катастрофічними наслідками АЧС.

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