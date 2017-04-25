В Україні запрацювали нові правила боротьби із африканською чумою свиней
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Набув чинності наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 07.03.2017 № 111 “Про затвердження Інструкції з профілактики та боротьби з африканською чумою свиней”. І таким чином, відтепер для профілактики та боротьби з африканською чумою свиней для спеціалістів ветеринарної галузі будуть діяти нові норми. Про це УНН повідомили у прес-службі Держпродспоживслужби.
“Затверджена Інструкція дає нові визначення процесам, які відбуваються в рамках профілактики та боротьби з АЧС. Зокрема, запроваджується поняття біологічної безпеки, господарств з високим рівнем біобезпеки, інфікованого об’єкту тощо.
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Документ деталізує, що таке закритий режим роботи, зменшує межі зони захисту та зони спостереження, визначає епізоотичним вогнищем не весь населений пункт, як це було раніше, а лише його частину”, — йдеться у повідомленні.
Крім того, відтепер буде дозволена переробка м’яса здорових тварин із зони захисту, які не є інфікованими, але підлягають знищенню, додали у службі.
Як повідомляв УНН, збитки від АЧС в Україні сягнули 15,2 млн грн. А фермери дев’яти областей ще досі чекають компенсацій за вилучених через АЧС свиней у 2016 році. За словами нардепа С.Тригубенка, профільні відомства лишили фермерів сам на сам з катастрофічними наслідками АЧС.