В Украине заработали новые правила борьбы с африканской чумой свиней

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 37965 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101526 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 154851 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115746 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116124 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112324 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104126 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107025 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103527 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153185 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В Украине заработали новые правила борьбы с африканской чумой свиней

В Украине заработали новые правила борьбы с африканской чумой свиней

Киев  •  УНН

 • 14810 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Вступил в силу приказ Министерства аграрной политики и продовольствия Украины от 07.03.2017 № 111 "Об утверждении Инструкции по профилактике и борьбе с африканской чумой свиней". И таким образом, отныне для профилактики и борьбы с африканской чумой свиней для специалистов ветеринарной отрасли будут действовать новые нормы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госпродпотребслужбы.

"Утвержденная Инструкция дает новые определения процессам, которые происходят в рамках профилактики и борьбы с АЧС. В частности, вводится понятие биологической безопасности, хозяйств с высоким уровнем биобезопасности, инфицированного объекта и тому подобное.

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Документ детализирует, что такое закрытый режим работы, сокращает размеры зоны защиты и зоны наблюдения, определяет как эпизоотический очаг не весь населенный пункт, как это было раньше, а только его часть", - говорится в сообщении.

Кроме того, отныне будет разрешена переработка мяса здоровых животных из зоны защиты, которые не являются инфицированными, но подлежат уничтожению, добавили в службе.

Как сообщал УНН, убытки от АЧС в Украине достигли 15,2 млн грн. А фермеры девяти областей до сих пор ждут компенсаций за изъятых из АЧС свиней в 2016 году. По словам нардепа С.Тригубенко, профильные ведомства оставили фермеров наедине с катастрофическими последствиями АЧС.

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