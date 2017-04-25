В Украине заработали новые правила борьбы с африканской чумой свиней

"Утвержденная Инструкция дает новые определения процессам, которые происходят в рамках профилактики и борьбы с АЧС. В частности, вводится понятие биологической безопасности, хозяйств с высоким уровнем биобезопасности, инфицированного объекта и тому подобное.

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Документ детализирует, что такое закрытый режим работы, сокращает размеры зоны защиты и зоны наблюдения, определяет как эпизоотический очаг не весь населенный пункт, как это было раньше, а только его часть", - говорится в сообщении.

Кроме того, отныне будет разрешена переработка мяса здоровых животных из зоны защиты, которые не являются инфицированными, но подлежат уничтожению, добавили в службе.

Как сообщал УНН, убытки от АЧС в Украине достигли 15,2 млн грн. А фермеры девяти областей до сих пор ждут компенсаций за изъятых из АЧС свиней в 2016 году. По словам нардепа С.Тригубенко, профильные ведомства оставили фермеров наедине с катастрофическими последствиями АЧС.