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В Україні закуплять 3 млн тестів на антитіла: перші сто тисяч на підході

В Україні закуплять 3 млн тестів на антитіла: перші сто тисяч на підході

Київ • УНН

 • 15389 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Уряд проводить закупівлі тестів на антитіла. За виділені на це 1 млрд грн буде закуплено 3 млн таких тестів. Про це йшлося під час селекторної наради Президента України Володимира Зеленського з представниками Кабінету міністрів і правоохоронних органів для контролю ситуації з поширенням та запобіганням коронавірусній інфекції, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.

“... уряд проводить закупівлі тестів на антитіла. За виділені на це 1 млрд грн буде закуплено 3 млн таких тестів. Нині на підході перші сто тисяч”, — йдеться у повідомленні.

Також Главі держави доповіли про те, що лікарні Національної академії наук України та “Укрзалізниці” приймають ургентних хворих, які не мають COVID-19, щоб звільнити місця для пацієнтів з коронавірусною інфекцією в перепрофільованих для цього медзакладах. Це додало близько п’яти тисяч ліжок. Нині допрацьовують зміну маршрутів, щоб хворих в ургентному стані могли привезти до цих закладів, повідомили в Офісі.

Крім того, під час наради міністр охорони здоров’я Максим Степанов наголосив, що за наказом Президента нині відбувається закупівля кисневих концентратів та ліцензування компаній, які виробляють медичний кисень. Додатково було ліцензовано 16 таких підприємств.

Як повідомляв УНН, уряд планує закупити 2 млн швидких тестів на COVID-19.

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