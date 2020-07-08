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В Україні за добу зафіксовано рекордну кількість осіб, які одужали від COVID-19 - понад 900

В Україні за добу зафіксовано рекордну кількість осіб, які одужали від COVID-19 - понад 900

Київ • УНН

 • 14558 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. В Україні за добу від коронавірусної хвороби COVID-19 одужала рекордна кількість людей - 926 пацієнтів. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"За минулу добу (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.) захворіло 807 осіб. З них - 65 дітей, а також 46 медпрацівників. Було госпіталізовано 200 осіб. Зафіксовано 23 летальних випадки. При цьому, одужало 926 пацієнтів. Це такий... абсолютний рекорд і дуже приємна новина. І хочу вчергове подякувати всім нашим лікарям, медичним працівникам, які борються за здоров’я і життя українців. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 50414 людей. З них 3634 дитини, а також 7092 медпрацівники", - сказав Максим Степанов.

Він зазначив, що загалом одужало 23119 осіб, а летальних випадків - 1306.

"За попередню добу загалом було здійснено 27584 тести. З них 13568 досліджень методом ПЛР, а також 14016 досліджень методом ІФА", - додав Максим Степанов.

Нагадаємо, в Україні вже понад 50 тис. випадків COVID-19, за добу - 807.

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