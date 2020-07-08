В Україні за добу зафіксовано рекордну кількість осіб, які одужали від COVID-19 - понад 900

"За минулу добу (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.) захворіло 807 осіб. З них - 65 дітей, а також 46 медпрацівників. Було госпіталізовано 200 осіб. Зафіксовано 23 летальних випадки. При цьому, одужало 926 пацієнтів. Це такий... абсолютний рекорд і дуже приємна новина. І хочу вчергове подякувати всім нашим лікарям, медичним працівникам, які борються за здоров’я і життя українців. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 50414 людей. З них 3634 дитини, а також 7092 медпрацівники", - сказав Максим Степанов.

Він зазначив, що загалом одужало 23119 осіб, а летальних випадків - 1306.

"За попередню добу загалом було здійснено 27584 тести. З них 13568 досліджень методом ПЛР, а також 14016 досліджень методом ІФА", - додав Максим Степанов.

Нагадаємо, в Україні вже понад 50 тис. випадків COVID-19, за добу - 807.