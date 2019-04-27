В Україні заборонили противірусний крем
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. В України заборонили реалізацію, зберігання та застосування лікарського засобу "Зовіракс". Про це повідомляє УНН з посиланням на розпорядження Держлікслужби.
"Відповідно до Конституції ....на підставі листа ТОВ “ГлаксоСмітКляйн Фармасьютікалс Україна” щодо встановлення факту невідповідності вимогам методів контролю якості до реєстраційного посвідчення № UA/8281/02/01 препарату за показником Опис: ЗАБОРОНЯЮ реалізацію, зберігання та застосування лікарського засобу ЗОВІРАКС™, мазь очна 3 %; по 4,5 г у тубі; по 1 тубі в картонній коробці, серії 7G909, виробництва Джубілент ХоллістерСтіер Дженерал Партнершіп, Канада", - сказано у документі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні заборонили протипухлинний препарат
Суб’єктам господарської діяльності, які здійснюють реалізацію, зберігання та застосування лікарських засобів, невідкладно після одержання даного розпорядження перевірити наявність вказаної серії лікарського засобу, вжити заходи щодо вилучення її з обігу шляхом повернення постачальнику (виробнику) та/або подальшої передачі на утилізацію або знищення, про що повідомити територіальний орган Держлікслужби. У разі знищення відходів препарату в двотижневий строк направити до територіального органу Держлікслужби копію акта про знищення відходів лікарського засобу.
Контроль за виконанням даного розпорядження здійснюють територіальні органи Держлікслужби на відповідній території.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні заборонили препарат від карнітинової недостатністі
Невиконання даного розпорядження тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.
Довідка УНН: "Зовіракс" - це противірусний препарат.