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В Україні заборонили противірусний крем

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. В України заборонили реалізацію, зберігання та застосування лікарського засобу "Зовіракс". Про це повідомляє УНН з посиланням на розпорядження Держлікслужби.

"Відповідно до Конституції ....на підставі листа ТОВ “ГлаксоСмітКляйн Фармасьютікалс Україна” щодо встановлення факту невідповідності вимогам методів контролю якості до реєстраційного посвідчення № UA/8281/02/01 препарату за показником Опис: ЗАБОРОНЯЮ реалізацію, зберігання та застосування лікарського засобу ЗОВІРАКС™, мазь очна 3 %; по 4,5 г у тубі; по 1 тубі в картонній коробці, серії 7G909, виробництва Джубілент ХоллістерСтіер Дженерал Партнершіп, Канада", - сказано у документі. 

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Суб’єктам господарської діяльності, які здійснюють реалізацію, зберігання та застосування лікарських засобів, невідкладно після одержання даного розпорядження перевірити наявність вказаної серії лікарського засобу, вжити заходи щодо вилучення її з обігу шляхом повернення постачальнику (виробнику) та/або подальшої передачі на утилізацію або знищення, про що повідомити територіальний орган Держлікслужби. У разі знищення відходів препарату в двотижневий строк направити до територіального органу Держлікслужби копію акта про знищення відходів лікарського засобу.

Контроль за виконанням даного розпорядження здійснюють територіальні органи Держлікслужби на відповідній території.

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Невиконання даного розпорядження тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Довідка УНН: "Зовіракс" - це противірусний препарат. 

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