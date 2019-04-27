В Украине запретили противовирусный крем

"Согласно Конституции .... на основании письма ООО "ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалс Украина" относительно установления факта несоответствия требованиям методов контроля качества в регистрационное удостоверение № UA/8281/02/01 препарата по показателю Описание: ЗАПРЕЩАЮ реализацию, хранение и применение лекарственного средства Зовиракс ™, мазь глазная 3%; по 4,5 г в тубе, по 1 тубе в картонной коробке, серии 7G909 производства Джубилент ХоллистерСтиер Дженерал Партнершип, Канада ", - говорится в документе.



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Субъектам хозяйственной деятельности, которые осуществляют реализацию, хранение и применение лекарственных средств, безотлагательно после получения данного распоряжения проверить наличие указанной серии лекарственного средства, принять меры по изъятию ее из обращения путем возврата поставщику (производителю) и / или последующей передачи на утилизацию или уничтожение, о чем уведомить территориальный орган Гослекслужбы. В случае уничтожения остатков препарата в двухнедельный срок направить в территориальный орган Гослекслужбы копию акта об уничтожении остатков лекарственного средства.

Контроль за выполнением данного распоряжения осуществляют территориальные органы Гослекслужбы на соответствующей территории.



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Невыполнение данного распоряжения влечет за собой ответственность согласно действующему законодательству Украины.



Справка УНН: "Зовиракс" - это противовирусный препарат.