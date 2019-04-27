В Украине запретили противовирусный крем

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 108759 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 112791 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 115470 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 116237 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 145452 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115754 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140513 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145009 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130390 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130407 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Украине запретили противовирусный крем

В Украине запретили противовирусный крем

Киев  •  УНН

 • 24081 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Украине запретили реализацию, хранение и применение лекарственного средства "Зовиракс". Об этом сообщает УНН со ссылкой на распоряжение Гослекслужбы.

"Согласно Конституции .... на основании письма ООО "ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалс Украина" относительно установления факта несоответствия требованиям методов контроля качества в регистрационное удостоверение № UA/8281/02/01 препарата по показателю Описание: ЗАПРЕЩАЮ реализацию, хранение и применение лекарственного средства Зовиракс ™, мазь глазная 3%; по 4,5 г в тубе, по 1 тубе в картонной коробке, серии 7G909 производства Джубилент ХоллистерСтиер Дженерал Партнершип, Канада ", - говорится в документе.

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Субъектам хозяйственной деятельности, которые осуществляют реализацию, хранение и применение лекарственных средств, безотлагательно после получения данного распоряжения проверить наличие указанной серии лекарственного средства, принять меры по изъятию ее из обращения путем возврата поставщику (производителю) и / или последующей передачи на утилизацию или уничтожение, о чем уведомить территориальный орган Гослекслужбы. В случае уничтожения остатков препарата в двухнедельный срок направить в территориальный орган Гослекслужбы копию акта об уничтожении остатков лекарственного средства.

Контроль за выполнением данного распоряжения осуществляют территориальные органы Гослекслужбы на соответствующей территории.

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Невыполнение данного распоряжения влечет за собой ответственность согласно действующему законодательству Украины.

Справка УНН: "Зовиракс" - это противовирусный препарат. 

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