В Україні заборонили пов’язаний з Росією телеканал
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Нацрада вилучила латвійський телеканал "TV XXI" із Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України, передає УНН.
Нацрада під час моніторингу ефіру телеканалу виявила, що розміщення інформаційної заставки про те, що свідоцтво про реєстрацію "TV XXI" було видане в 2012 році Роскомнаглядом.
Окрім того, за даними регулятора, в ефірі телеканалу 8 листопада було розміщено російську регіональну рекламу з оплатою в рублях з посиланням на російський сайт та адресу пункту продажу у вигляді рухомого рядка.
Окрім вилучення Нацрада звернулась до Латвії з проханням роз'яснити ситуацію, яка склалася.
Як повідомляв УНН, В Молдову не пустили журналістку російського телеканалу.