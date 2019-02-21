В Україні заборонили пов’язаний з Росією телеканал

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Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Нацрада вилучила латвійський телеканал "TV XXI" із Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України, передає УНН.

Нацрада під час моніторингу ефіру телеканалу виявила, що розміщення інформаційної заставки про те, що свідоцтво про реєстрацію "TV XXI" було видане в 2012 році Роскомнаглядом.

Окрім того, за даними регулятора, в ефірі телеканалу 8 листопада було розміщено російську регіональну рекламу з оплатою в рублях з посиланням на російський сайт та адресу пункту продажу у вигляді рухомого рядка.

Окрім вилучення Нацрада звернулась до Латвії з проханням роз'яснити ситуацію, яка склалася.

Як повідомляв УНН, В Молдову не пустили журналістку російського телеканалу

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