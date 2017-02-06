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В Україні заборонили на 25 років полювати на лося

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак 3 лютого 2017 року підписав наказ “Про заборону полювання на лося”, яким встановлюється заборона полювання на лося європейського (Alces alces) на всій території України строком на 25 років. Про це УНН повідомили в прес-службі Мінприроди.

В Україні заборонили на 25 років полювати на лося

Документом передбачено розробку програми відтворення популяції лося європейського (Alces alces) в Україні та забезпечення проведення необхідних досліджень і моніторингу стану його популяції за участю науковців.

“З мораторієм на відстріл цих тварин Україна запізнилася на кілька десятиліть. Зараз за різними підрахунками популяція лосів в Україні нараховує від 2 тис. особин до 6 тис. Тоді як в Білорусі і Польщі близько 30 тис. До речі, Польщу теж свого часу спіткала подібна історія з масовим відстрілом цих тварин. З 2001 року там запроваджено мораторій і популяція лося за цей час зросла у кілька разів”, — зазначи О.Семерак.

За його словами, наказ було розроблено з урахуванням норм вітчизняного природоохоронного законодавства. Крім того, документ базується на висновках Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена Національної академії наук України.

“Насправді висновки науковців про стан популяції лося — критичні і лише офіційно підтверджують, що тварина в Україні опинилася на межі зникнення. Окремо хотів би подякувати екологічній спільноті за активну позицію та наполегливість у цій історії”, — резюмував О.Семерак.

Як повідомляв УНН, у National Geographic обрали найкращі фотографії року.

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