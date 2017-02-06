В Украине запретили на 25 лет охотиться на лося
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак 3 февраля 2017 года подписал приказ "О запрете охоты на лося", которым устанавливается запрет охоты на лося европейского (Alces alces) на всей территории Украины сроком на 25 лет. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минприроды.
Документом предусмотрена разработка программы воспроизводства популяции лося европейского (Alces alces) в Украине и обеспечение проведения необходимых исследований и мониторинга состояния его популяции с участием ученых.
"С мораторием на отстрел этих животных Украина опоздала на несколько десятилетий. Сейчас по разным подсчетам популяция лосей в Украине насчитывает от 2 тыс. особей до 6 тыс. Тогда как в Беларуси и Польше около 30 тыс. Кстати, Польшу тоже в свое время постигла подобная история с массовым отстрелом этих животных. С 2001 года там введен мораторий и популяция лося за это время выросла в несколько раз ", - отметим О.Семерак.
По его словам, приказ был разработан с учетом норм отечественного природоохранного законодательства. Кроме того, документ базируется на выводах Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена Национальной академии наук Украины.
"На самом деле выводы ученых о состоянии популяции лося - критические и только официально подтверждают, что животное в Украине оказалась на грани исчезновения. Отдельно хотел бы поблагодарить экологической общественности за активную позицию и настойчивость в этой истории ", - резюмировал О.Семерак.
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