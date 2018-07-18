В Україні заборонили ліки проти гіпертензії через можливі канцерогени

Усі аптеки мають помістити препарат в карантин до кінця перевірки.



Також в Україні заборонили ліки від тиску через можливі канцерогени.



Як повідомляв УНН, в Україні тимчасово заборонили льодяники "Стрепсілс з ментолом та евкаліптом".



Антибактеріальний препарат "Офлоксин" потрапив під тимчасову заборону Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

В Україні тимчасово заборонили продавати таблетки “Комбіспазм” індійського виробництва через невідповідність вимогам якості. Про це свідчіть відповідне розпорядження Держлікслужби України.