В Украине запретили лекарства против гипертензии из-за возможных канцерогенов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. В Украине временно запретили "Ванатекс Комби", лекарства против гипертензии, в связи с решением Европейского Агентства лекарственных средств, из-за возможного содержания канцерогенов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками.
Все аптеки должны поместить препарат в карантин до конца проверки.
Также в Украине запретили лекарства от давления из-за возможных канцерогенов.
Как сообщал УНН, в Украине временно запретили леденцы "Стрепсилс с ментолом и эвкалиптом".
Антибактериальный препарат "Офлоксин" попал под временный запрет Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками.
В Украине временно запретили продавать таблетки "Комбиспазм" индийского производства из-за несоответствия требованиям качества. Об этом свидетельствует соответствующее распоряжение Гослекслужбы Украины.