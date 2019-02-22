В Україні заборонили лікарський препарат від респіраторних проявів кору

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. В Україні заборонили реалізацію, зберігання та застосування лікарського засобу "Ереспал". Про це повідомляє УНН з посиланням на розпорядження Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

"У зв’язку з надходженням інформації від ТОВ “СЕРВ’Є УКРАЇНА” щодо відклику лікарського засобу ЕРЕСПАЛ®, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 80 мг, виробництва Лабораторії Серв’є Індастрі, Франція, (реєстраційне посвідчення № UA/3703/02/01), відповідно до Конституції України... ЗАБОРОНЯЮ реалізацію, зберігання та застосування всіх серій лікарського засобу ЕРЕСПАЛ®, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 80 мг, виробництва Лабораторії Серв’є Індастрі, Франція", - сказано у повідомлені. 

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Суб’єктам господарювання, які здійснюють реалізацію, зберігання та застосування лікарських засобів, невідкладно після одержання даного розпорядження необхідно вжити заходи щодо:

  • перевірки наявності лікарського засобу ЕРЕСПАЛ®, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 80 мг, виробництва Лабораторії Серв’є Індастрі, Франція;
  • вилучення його з обігу шляхом повернення постачальнику (виробнику) та/або подальшої передачі на утилізацію або знищення;
  • інформування територіального органу Держлікслужби про виконання даного розпорядження;
  •  запобігання придбанню, реалізації та застосуванню лікарського засобу, наведеного в даному розпорядженні.

Контроль за виконанням даного розпорядження здійснюють територіальні органи Держлікслужби на відповідній території.

Невиконання даного розпорядження тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

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Довідка УНН: "Ереспал" - має антибронхоконстрикторні та протизапальні властивості. 

Показання:

  • Лікування гострих та хронічних запальних процесів ЛОР-органів та дихальних шляхів (отит, синусит, риніт, ринофарингіт, трахеїт, ринотрахеобронхіт, бронхіт), хронічних обструктивних захворювань легень (ХОЗЛ), у складі комплексної терапії бронхіальної астми.
  • Сезонний та цілорічний алергічний риніт та інші прояви алергії з боку респіраторної системи та ЛОР-органів.
  • Респіраторні прояви кору, грипу.
  • Симптоматичне лікування коклюшу.

Як повідомляв УНН, в Україні тимчасово заборонили реалізацію та застосування лікарського засобу "Клопідогрель".

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