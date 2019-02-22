В Украине запретили лекарственный препарат от респираторных проявлений кори

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КИЕВ. 22 февраля. УНН. В Украине запретили реализацию, хранение и применение лекарственного средства "Эреспал". Об этом сообщает УНН со ссылкой на распоряжение Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

"В связи с поступлением информации от ООО "СЕРВЪЕ УКРАИНА" по отзыву лекарственного средства ЕРЕСПАЛ®, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг, производства Лаборатории Сервье Индастри, Франция, (регистрационное удостоверение № UA / 3703 / 02/01), согласно Конституции Украины ... ЗАПРЕЩАЮ реализацию, хранение и применение всех серий лекарственного средства ЕРЕСПАЛ®, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг, производства Лаборатории Сервье Индастри, Франция", - говорится в сообщении.

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Субъектам хозяйствования, которые осуществляют реализацию, хранение и применение лекарственных средств, безотлагательно после получения данного распоряжения необходимо принять меры по:

  • проверке наличия лекарственного средства ЕРЕСПАЛ®, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг, производства Лаборатории Сервье Индастри, Франция;
  • изъятию из обращения путем возврата поставщику (производителю) и / или последующей передачи на утилизацию или уничтожение;
  • информированию территориального органа Гослекслужбы о выполнении данного распоряжения;
  • предотвращению приобретения, реализации и применения лекарственного средства, приведенного в данном распоряжении.

Контроль за выполнением данного распоряжения осуществляют территориальные органы Гослекслужбы на соответствующей территории.

Невыполнение данного распоряжения влечет за собой ответственность согласно действующему законодательству Украины.

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Справка: "Эреспал" - имеет антибронхоконстрикторные и противовоспалительные свойства.

Показания:

  • Лечение острых и хронических воспалительных процессов ЛОР-органов и дыхательных путей (отит, синусит, ринит, ринофарингит, трахеит, ринотрахеобронхит, бронхит), хронических обструктивных заболеваний легких (ХОБЛ), в составе комплексной терапии бронхиальной астмы.
  • Сезонный и круглогодичный аллергический ринит и другие проявления аллергии со стороны респираторной системы и ЛОР-органов.
  • Респираторные проявления кори, гриппа.
  • Симптоматическое лечение коклюша.

Как сообщал УНН, в Украине временно запретили реализацию и применение лекарственного средства "Клопидогрель".

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