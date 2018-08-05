В Україні заборонили кровозамінник через побічні реакції
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. В Україні тимчасово заборонили кровозамінник "Розчин Рінгера", розчин для інфузій по 400 мл у пляшках, серії АМ 248/1-1, через непередбачувані побічні реакції. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
Усі аптеки мають помістити даний препарат у карантин до нового розпорядження.
Також в Україні заборонили ліки від тиску через можливі канцерогени.
Як повідомляв УНН, в Україні тимчасово заборонили льодяники "Стрепсілс з ментолом та евкаліптом".
Антибактеріальний препарат "Офлоксин" потрапив під тимчасову заборону Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
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