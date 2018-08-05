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В Україні заборонили кровозамінник через побічні реакції

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. В Україні тимчасово заборонили кровозамінник "Розчин Рінгера", розчин для інфузій по 400 мл у пляшках, серії АМ 248/1-1, через непередбачувані побічні реакції. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Усі аптеки мають помістити даний препарат у карантин до нового розпорядження.

Також в Україні заборонили ліки від тиску через можливі канцерогени.

Як повідомляв УНН, в Україні тимчасово заборонили льодяники "Стрепсілс з ментолом та евкаліптом".

Антибактеріальний препарат "Офлоксин" потрапив під тимчасову заборону Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

В Україні тимчасово заборонили "Фенобарбітал” порошок серії РВТ/1718058 індійського виробництва, через невідповідність показника "Розчинність".

Українські Національні Новини

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