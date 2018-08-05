В Украине запретили кровезаменитель из-за побочных реакций
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. В Украине временно запретили кровезаменитель "Раствор Рингера", раствор для инфузий 400 мл в бутылках, серии АМ 248/1-1, из-за непредсказуемых побочных реакций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками.
Все аптеки должны поместить данный препарат в карантин до нового распоряжения.
Также в Украине запретили лекарства от давления из-за возможных канцерогенов.
Как сообщал УНН, в Украине временно запретили леденцы "Стрепсилс с ментолом и эвкалиптом".
Антибактериальный препарат "Офлоксин" попал под временный запрет Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками.
В Украине временно запретили "Фенобарбитал" порошок серии РВД/1718058 индийского производства, из-за несоответствия показателя "Растворимость".