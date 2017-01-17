В Україні заборонили фільми за участі російського актора Яна Цапника

ukru
20:29 • 31146 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

18:00 • 89569 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 122114 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 128528 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 224010 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 167272 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 187541 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172698 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
28 березня, 09:26 • 164874 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
28 березня, 07:20 • 350049 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
2 м/с
77 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У столиці біля Голосіївського ТЦК сталася бійка за участі військового: у мережі шириться відео

У столиці біля Голосіївського ТЦК сталася бійка за участі військового: у мережі шириться відео

28 березня, 14:07 • 42341 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 82289 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 69788 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

18:04 • 50613 перегляди
Всіх співробітників USAID буде звільнено до 30 вересня - Reuters

Всіх співробітників USAID буде звільнено до 30 вересня - Reuters

18:38 • 61424 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 224010 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 350049 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 367995 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 284517 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 357805 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

18:04 • 50613 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 69788 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 82289 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 167808 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 170388 перегляди
Актуальне
В Україні заборонили фільми за участі російського актора Яна Цапника

В Україні заборонили фільми за участі російського актора Яна Цапника

Київ • УНН

 • 14983 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Держкіно скасувало державну реєстрацію та визнало недійсними прокатні посвідчення, видані на фільми та телесеріали за участю російського актора Яна Цапника, внесеного до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Про це УНН повідомили у прес-службі Держкіно.

Таким чином, Держкіно скасувало державну реєстрацію та визнало недійсними прокатні посвідчення, видані на такі назви фільмів та телесеріалів:

1) х/ф Привіт, дурники! (Привет, дуралеи!), (реж. Рязанов Е.) 1996р.,

2) х/ф Тихі вири (Тихие омуты), (реж. Рязанов Е.) 2000р.,

3) х/ф Ні кроку назад (Ни шагу назад), (реж. Воробйов В., Звездаков Є.) 2007р.,

4) х/ф Сорокапятка (Сорокопятка), (реж. Афонін В.) 2008р.,

5) х/ф Роман вихідного дня (Роман выходного дня), (реж. Жилко В.) 2009р.,

6) х/ф Почуй моє серце (Услышь мое серце), (реж. Фархшатова Ф.) 2009р.,

7) х/ф Зимове танго (Зимнее танго), (реж. Янощук В.) 2011.,

8) х/ф Помилки кохання (Ошибки любви), (реж. Снєжная М.) 2012р.,

9) х/ф 30 побачень (30 свиданий), (реж. Капітан Т.) 2015р.,

10) т/с Дві долі (Две судьбы), (реж. Краснопольський В., Усков В.) 2002р.,

11) т/с Під зливою куль (Под ливнем пуль), (реж. Воробйов В.) 2006р.,

12) т/с Формула стихії (Формула стихии), (реж. Кузьменко Ю.)2006р.,

13) т/с Зачароване кохання (Колдовская любовь" (1-62 сер.), (реж. Балкашинов В., Янощук В.) 2008р.,

14) т/с Вагома причина для вбивства (Веское основание для убийства) (реж. Горобець М.) 2009р.,

15) т/с Ідеальний шлюб (Идеальный брак), (реж. Анашкін Е.) 2012р.,

16) т/с Братство десанту (Братство десанта), (реж. Назікан А., Татарський В.) 2012р.,

17) т/с Королева бандитів (Королева бандитов), (реж. Дев’ятилов В.) 2013р.,

18) т/с Вічна відпустка (Вечный отпуск), (реж. Власова В.) 2016р.

Раніше Державне агентство України з питань кіно відмовило у державній реєстрації та видачі державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування російського комедійного телесеріалу “Готель “Елеон”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКультура
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$84,463.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,901.51