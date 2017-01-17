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В Украине запретили фильмы с участием российского актера Яна Цапника

В Украине запретили фильмы с участием российского актера Яна Цапника

Киев • УНН

 • 14981 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения, выданные на фильмы и телесериалы с участием российского актера Яна Цапник, внесенного в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госкино.

Таким образом, Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения, выданные на такие названия фильмов и телесериалов:

1) х/ф Привет, дурачки! (Привет, дуралеи!), (Реж. Рязанов Э.) 1996 г.,

2) х/ф Тихие омуты (Тихие омуты), (реж. Рязанов Э.) 2000г.,

3) х/ф Ни шагу назад (Ни шагу назад), (реж. Воробьев В., Звездаков Е.) 2007г.,

4) х/ф Сорокапятка (Сорокопятка), (реж. Афонин В.) 2008г.,

5) х/ф Роман выходного дня (Роман выходного дня), (реж. Жилко В.) 2009г.,

6) х/ф Услышь мое сердце (Услышь мое сердце), (реж. Фархшатова Ф.) 2009г.,

7) х/ф Зимнее танго (Зимнее танго), (реж. Янощук В.) 2011.,

8) х/ф Ошибки любви (Ошибки любви), (реж. Снежная М.) 2012г.,

9) х/ф 30 свиданий (30 свиданий), (реж. Капитан Т.) 2015г.,

10) т/с Две судьбы (Две судьбы), (реж. Краснопольский В., Усков В.) 2002г.,

11) т/с Под ливнем пуль (Под ливнем пуль), (реж. Воробьев В.) 2006г.,

12) т/с Формула стихии (Формула стихии), (реж. Кузьменко Ю.) 2006г.,

13) т/с Колдовская любовь (Колдовская любовь "(1-62 сер.), (Реж. Балкашинов В., Янощук В.) 2008г.,

14) т/с Значительная причина для убийства (веское основание для убийства) (реж. Горобец М.) 2009г.,

15) т/с Идеальный брак (Идеальный брак), (реж. Анашкин н.э.) 2012г.,

16) т/с Братство десанта (Братство десанта), (реж. Назикан А., Татарский В.) 2012г.,

17) т/с Королева бандитов (Королева бандитов), (реж. Девятилов В.) 2013 г.,

18) т/с Вечный отпуск (Вечный отпуск), (реж. Власова В.) 2016 г.

Ранее Государственное агентство Украины по вопросам кино отказало в государственной регистрации и выдаче государственного удостоверения на право распространения и демонстрации российского комедийного телесериала "Отель" Элеон".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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