В Україні заборонили антисептик через фальсифікацію
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. В Україні заборонили "Етанол” 70, розчин для зовнішнього застосування 70% по 100 мг у флаконі серії 010317, у зв’язку з викриттям фальсифікації препарату. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
Усі аптеки мають вилучили з обігу даний препарат.
Також в Україні заборонили ліки від тиску через можливі канцерогени.
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