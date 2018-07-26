В Украине запретили антисептик из-за фальсификации
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. В Украине запретили "Этанол" 70, раствор для наружного применения 70% по 100 мг во флаконе серии 010317, в связи с разоблачением фальсификации препарата. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.
Все аптеки должны изъять из обращения данный препарат.
Также в Украине запретили лекарства от давления из-за возможных канцерогенов.
Как сообщал УНН, в Украине временно запретили леденцы "Стрепсилс с ментолом и эвкалиптом" .
Антибактериальный препарат "Офлоксин" попал под временный запрет Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками.
В Украине временно запретили продавать таблетки "Комбиспазм" индийского производства из-за несоответствия требованиям качества. Об этом свидетельствует соответствующее распоряжение Гослекслужбы Украины.