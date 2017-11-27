В Україні заборгованість із зарплати у жовтні скоротилася на 0,4%

При цьому, за інформацією Держстатистики, з початку року заборгованість із зарплати зросла на 37,2%.

Зокрема, як уточнили у відомстві, лише економічно активні підприємства сформували заборгованість із зарплати на початок листопада цього року у сумі 1,333 млрд грн, що на 0,7% менше, ніж на аналогічний період минулого року.

Крім того, поінформували у відомстві, на початок листопада більше ніж три чверті суми заборгованості економічно активних підприємств припадало на промисловість (77,6%). При цьому більше половини боргу утворено в Донецькій (30,0%), Луганській (16,0%) та Сумській (7,1%) областях.

Нагадаємо, уряд виділив 559,2 млн грн на погашення боргів із зарплат лікарям та меддопомогу хворим.