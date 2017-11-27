В Украине задолженность по зарплате в октябре сократилась на 0,4%
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Украине задолженность по выплате заработной платы в октябре 2017 года уменьшилась на 0,4% - до 2,458 млрд грн соответственно к аналогичному периоду 2016 года без учета оккупированного Крыма и части зоны проведения АТО, передает УНН со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.
При этом, по информации Госстатистики, с начала года задолженность по зарплате выросла на 37,2%.
В частности, как уточнили в ведомстве, только экономически активные предприятия сформировали задолженность по зарплате на начало ноября этого года в сумме 1,333 млрд грн, что на 0,7% меньше, чем на аналогичный период прошлого года.
Кроме того, сообщили в ведомстве, на начало ноября более чем три четверти суммы задолженности экономически активных предприятий приходилось на промышленность (77,6%). При этом более половины долга образовано в Донецкой (30,0%), Луганской (16,0%) и Сумской (7,1%) областях.
Напомним, правительство выделило 559,2 млн грн на погашение долгов по зарплате врачам и медпомощь больным.