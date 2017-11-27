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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 4932 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 13871 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 14790 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 88610 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 80064 просмотра

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В Украине задолженность по зарплате в октябре сократилась на 0,4%

В Украине задолженность по зарплате в октябре сократилась на 0,4%

Киев  •  УНН

 • 14942 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Украине задолженность по выплате заработной платы в октябре 2017 года уменьшилась на 0,4% - до 2,458 млрд грн соответственно к аналогичному периоду 2016 года без учета оккупированного Крыма и части зоны проведения АТО, передает УНН со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

При этом, по информации Госстатистики, с начала года задолженность по зарплате выросла на 37,2%.

В частности, как уточнили в ведомстве, только экономически активные предприятия сформировали задолженность по зарплате на начало ноября этого года в сумме 1,333 млрд грн, что на 0,7% меньше, чем на аналогичный период прошлого года.

Кроме того, сообщили в ведомстве, на начало ноября более чем три четверти суммы задолженности экономически активных предприятий приходилось на промышленность (77,6%). При этом более половины долга образовано в Донецкой (30,0%), Луганской (16,0%) и Сумской (7,1%) областях.

Напомним, правительство выделило 559,2 млн грн на погашение долгов по зарплате врачам и медпомощь больным.

Украинские Национальные Новости

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