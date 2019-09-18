В Україні за понад 100 млн грн продали Первомайську ГЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Фонд державного майна продав Єдиний майновий комплекс Первомайської гідроелектростанції за 107,7 мільйона гривень. Про це повідомив керівник Фонду державного майна України Віталій Трубаров у Facebook, передає УНН.
"Успішний продаж. Фонд державного майна продав Єдиний майновий комплекс Первомайської гідроелектростанції за 107,7 мільйона гривень при стартовій ціні в 64,6 млн", - написав він.
З його слів, в аукціоні взяло участь три учасники. "Переможець - ТОВ "ЕМЗА" запропонував ціну на понад 36 мільйонів більше від найближчої цінової пропозиції", - додав Трубаров.
Він також повідомив, що покупець Первомайської ГЕС зобов’язаний забезпечити збереження профілю діяльності майнового комплексу, дотримуватися вимог законодавства в сфері електроенергетики, обладнати ГЕС рибопропускними та рибозахисними спорудами та в подальшій експлуатації враховувати висновки і рекомендацій екологічного аудиту.
Нагадаємо, ФДМУ не виключив запуск великої приватизації під кінець року.