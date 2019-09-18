В Украине за более 100 млн грн продали Первомайскую ГЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Фонд государственного имущества продал Единый имущественный комплекс Первомайской гидроэлектростанции за 107,7 миллиона гривен. Об этом сообщил руководитель Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров в Facebook, передает УНН.
"Успешная продажа. Фонд государственного имущества продал Единый имущественный комплекс Первомайской гидроэлектростанции за 107,7 миллиона гривен при стартовой цене в 64,6 млн", - написал он.
По его словам, в аукционе приняли участие три участника. "Победитель - ООО "ЭМЗА" предложил цену более чем на 36 миллионов больше ближайшего ценового предложения", - добавил Трубаров.
Он также сообщил, что покупатель Первомайской ГЭС обязан обеспечить сохранение профиля деятельности имущественного комплекса, соблюдать требования законодательства в сфере электроэнергетики, оборудовать ГЭС рыбопропускными и рыбозащитными сооружениями и в дальнейшей эксплуатации учитывать выводы и рекомендации экологического аудита.
Напомним, ФГИУ не исключил запуск большой приватизации к концу года.