В Україні за пів року зафіксували 3,4 тис. правопорушень, пов’язаних із незаконним поводженням зі зброєю

"Іншим фактором, який негативно впливає на стан захищеності наших громадян, є вчинення злочинів із використанням зброї, головним чинником якої є її незаконний обіг. За офіційними даними упродовж 2013-2016 років було викрадено та втрачено понад 78 тисяч одиниць різної зброї", - зазначив Аваков.

За його словами, практично вся вона перебуває у незаконному обігу.



"Так, у першому півріччі 2020 року задокументовано 3,4 тис. кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним поводженням зі зброєю. Більше двом тисячам осіб повідомлено про підозру. Із незаконного обігу вилучено 616 одиниць нарізної вогнепальної зброї, 1,8 тис. гранат та 101 гранатомет", - проінформував Аваков.



За словами очільника МВС, з початку року із застосуванням вогнепальної зброї вчинено 193 злочини.



"Три чверті з них вже розкрито. Завершено розслідування у 257 кримінальних провадженнях. Із 32 умисних убивств та замахів, учинених із використанням вогнепальної зброї та вибухових речовин, поліцією розкрито 27", - сказав він.



Нагадаємо, на Луганщині поліцейські затримали торгівця вибухівкою.