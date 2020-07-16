В Украине за полгода зафиксировали 3,4 тыс. правонарушений, связанных с незаконным обращением с оружием
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. В Украине в первом полугодии 2020 года задокументировано 3,4 тыс. уголовных правонарушений, связанных с незаконным обращением с оружием. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков во время координационного совещания руководителей правоохранительных органов в Офисе Генерального прокурора, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Другим фактором, который негативно влияет на состояние защищенности наших граждан, является совершение преступлений с использованием оружия, главным фактором которого является его незаконный оборот. По официальным данным в течение 2013-2016 годов было похищено и утрачено более 78 тисяч единиц различного оружия", - отметил Аваков.
По его словам, практически вся она находится в незаконном обороте.
"Так, в первом полугодии 2020 года задокументировано 3,4 тыс. уголовных правонарушений, связанных с незаконным обращением с оружием. Более двум тысячам человек сообщено о подозрении. Из незаконного оборота изъято 616 единиц нарезного огнестрельного оружия, 1,8 тыс. гранат и 101 гранатомет", - проинформировал Аваков.
По словам главы МВД, с начала года с применением огнестрельного оружия совершено 193 преступления.
"Три четверти из них уже раскрыто. Завершено расследование по 257 уголовным производствам. Из 32 умышленных убийств и покушений, совершенных с использованием огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, полицией раскрыто 27", - сказал он.
Напомним, в Луганской области полицейские задержали торговца взрывчаткой.