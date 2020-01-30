В Україні за минулий рік припинено діяльність близько 70 наркоугруповань
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. В Україні за минулий рік припинено злочинну діяльність майже 70 організованих груп, причетних до незаконного обігу наркотиками. Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко під час підсумкової наради щодо результатів діяльності органів поліції у 2019 році, передає кореспондент УНН.
"У минулому році виявлено 28 тисяч наркозлочинів та припинено злочинну діяльність 68 організованих груп, причетних до незаконного обігу наркотиками", - сказав Клименко.
Також, за словами Клименка, відбулося вилучення із незаконного обігу майже 9 тонн наркотиків, зокрема, майже тонну героїну та понад 600 кг кокаїну.
"Тільки у липні минулого року в місті Києві затримали учасників міжнародного наркокортелю у складі дев’яти осіб, п’ятеро із яких іноземці, які організовували постачання кокаїну з країн Латинської Америки до Західної Європи. Поліцейські вилучили 400 кг кокаїну, вартість якого за цінами на чорному ринку складає близько 1 мільярда гривень", - розповів Клименко.
Нагадаємо, у Кривому Розі поліція припинила діяльність злочинної групи, яка займалася виготовленням та збутом опію на території міста.
Як повідомлялося, у Чернігові поліція викрила організовану злочинну групу, яка займалась виготовленням та збутом наркотиків.