В Україні за два місяці викрито понад 70 злочинних організованих груп

“На даний час завдяки координаційним зусиллям Офісу Генпрокурора збільшено кількість виявлених та розкритих злочинів. Зокрема, вдвічі активізувалася діяльність правоохоронців щодо виявлення злочинів проти довкілля”, — розповіла Венедіктова.

За її словами, впроваджено удосконалений системний механізм моніторингу організованих форм злочинності.

“Як результат, правоохоронними органами лише за два місяці викрито 72 організовані групи. До суду з обвинувальним актом у сфері протидії організованій злочинності направлено 79 кримінальних проваджень стосовно 270 осіб, якими вчинено 625 злочинів”, — сказала Венедіктова.

Нагадаємо, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно групи осіб, яких підозрюють у вимаганні 100 тис. доларів США від посадовця Міністерства екології та природних ресурсів України за припинення акцій протесту, на яких вони вимагали його звільнення.