В Украине за два месяца выявлено свыше 70 преступных организованных групп
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В Украине правоохранительными органами за два месяца разоблачено 72 организованные преступные группы. Об этом рассказала в видеообращении Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает УНН.
“В настоящее время благодаря координационным усилиям Офиса Генпрокурора увеличено количество выявленных и раскрытых преступлений. В частности, вдвое активизировалась деятельность правоохранительных органов по выявлению преступлений против окружающей среды”, — рассказала Венедиктова.
По ее словам, внедрен усовершенствованный системный механизм мониторинга организованных форм преступности.
“Как результат, правоохранительными органами всего за два месяца разоблачено 72 организованные группы. В суд с обвинительным актом в сфере противодействия организованной преступности направлено 79 уголовных производств в отношении 270 лиц, которыми совершено 625 преступлений”, — сказала Венедиктова.
Напомним, в суд направлено обвинительное заключение в отношении группы лиц, подозреваемых в вымогательстве 100 тыс. долларов США от чиновника Министерства экологии и природных ресурсов Украины за прекращение акций протеста, на которых они требовали его освобождения.