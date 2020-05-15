В Україні за добу зробили рекордну кількість ПЛР-тестів на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. За минулу добу в Україні зробили майже 9 тис. ПЛР-тестувань на коронавірус, це найбільше з початку епідемії в країні. Про це під час брифінгу у п'ятницю заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“За минулу добу здійснено 8 996 досліджень методом ПЛР. Це найбільша кількість ПЛР-тестів за весь час пандемії”, - сказав Степанов.
Також він додав, що в розрізі регіонів за минулу добу найбільше випадків COVID-19 виявили в Чернівецькій області - 84, Волинській – 47 та в Києві – 56.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували 483 нових хворих на коронавірусну хворобу, з них 48 дітей та 142 медики.