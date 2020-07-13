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В Україні за добу на COVID-19 захворіло 52 дитини і 68 медиків

В Україні за добу на COVID-19 захворіло 52 дитини і 68 медиків

Київ • УНН

 • 10710 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. За минулу добу в Україні на COVID-19 захворіли 52 дитини та 68 медичних працівників. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

“За минулу добу (на COVID-19 - ред.) захворіло 612 осіб. З них 52 дитини, а також 68 медичних працівників. Було госпіталізовано 110 осіб. Зафіксовано 15 летальних випадків", - сказав Максим Степанов.

Він зазначив, що при цьому за добу одужало 385 пацієнтів.

"Загалом за весь час пандемії захворіло 54 133 людини. З них 3880 дітей, а також 7425 медичних працівників”, - додав Максим Степанов.

За його словами, загалом одужало 26 503 особи, а летальних випадків - 1398.

“За попередню добу загалом було здійснено 10 524 тестування. Із них 6976 досліджень методом ПЛР, а також 3548 дослідження методом ІФА”, - зазначив Максим Степанов.

Нагадаємо, в Україні вже 54 тис. випадків COVID-19, за добу - 612.

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