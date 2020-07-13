В Украине за сутки COVID-19 заболело 52 ребенка и 68 медиков
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. За минувшие сутки в Украине COVID-19 заболели 52 ребенка и 68 медицинских работников. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки (на COVID-19 - ред.) заболело 612 человек. Из них 52 ребенка, а также 68 медицинских работников. Были госпитализированы 110 человек. Зафиксировано 15 летальных случаев", - сказал Максим Степанов.
Он отметил, что при этом за сутки выздоровели 385 пациентов.
"Всего за все время пандемии заболело 54 133 человека. Из них 3880 детей, а также 7425 медицинских работников", - добавил Максим Степанов.
По его словам, в целом выздоровели 26 503 человека, а летальных случаев - 1398.
"За минувшие сутки в целом было осуществлено 10 524 тестирования. Из них 6976 исследований методом ПЦР, а также 3548 исследования методом ИФА", - отметил Максим Степанов.
Напомним, в Украине уже 54 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 612.