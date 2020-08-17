В Україні за добу на COVID-19 захворіли 78 дітей та 69 медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. В Україні за добу на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіло 78 дітей, а також 69 медичних працівників. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"У нас за минулу добу (на COVID-19 — ред.) захворіли 1464 особи. Це не зважаючи на те, що вчора була неділя, і традиційно кількість людей, які звертаються за медичною допомогою, у нас завжди набагато менша, ніж в будь-який інший день. З цієї 1464 осіб 78 дітей, а також 69 медичних працівників. Достатньо висока кількість людей, які були госпіталізовані - це 213 осіб. За останню добу в Україні було зафіксовано 19 летальних випадків", — сказав Максим Степанов.
Він зазначив, що при цьому за добу одужало 342 пацієнти.
"Якщо говорити, яка кількість людей захворіла за весь час пандемії, то ця кількість складає 92 тис. 820 людей. З них 6374 дитини, а також 9753 медичних працівники", — додав Максим Степанов.
За його словами, загалом одужало 48 тис. 164 пацієнти, а летальних випадків 2 089.
"За попередню добу в Україні було здійснено 14 тис. 62 тестування. Із них 10 тис. 700 досліджень методом ПЛР, а також 3 тис. 362 дослідження методом ІФА", — зазначив Максим Степанов.
Нагадаємо, ВООЗ зафіксувала 267 тисяч нових випадків COVID-19 у світі за добу.