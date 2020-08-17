В Украине за сутки COVID-19 заболели 78 детей и 69 медиков
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. В Украине за сутки коронавирусной болезнью COVID-19 заболело 78 детей, а также 69 медицинских работников. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"У нас за прошедшие сутки (на COVID-19 - ред.) заболели 1464 человека. Это несмотря на то, что вчера было воскресенье, и традиционно количество людей, которые обращаются за медицинской помощью, у нас всегда намного меньше, чем в любой другой день. Из этих 1464 человек 78 детей, а также 69 медицинских работников. Достаточно высокое количество людей, которые были госпитализированы - это 213 человек. За последние сутки в Украине было зафиксировано 19 летальных случаев", - сказал Максим Степанов.
Он отметил, что при этом за сутки выздоровели 342 пациента.
"Если говорить, какое количество людей заболело за все время пандемии, то это количество составляет 92 тыс. 820 человек. Из них 6374 ребенка, а также 9753 медицинских работника", - добавил Максим Степанов.
По его словам, в целом выздоровели 48 тыс. 164 пациентов, а летальных случаев 2089.
"За минувшие сутки в Украине было произведено 14 тыс. 62 тестирования. Из них 10 тыс. 700 исследований методом ПЦР, а также 3 тыс. 362 исследования методом ИФА", - отметил Максим Степанов.
Напомним, ВОЗ зафиксировала 267 тысяч новых случаев COVID-19 в мире за сутки.