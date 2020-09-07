В Україні за добу коронавірусну хворобу виявили у 145 дітей та 77 медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. За минулу добу в Україні на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіло 2174 особи, з них 145 дітей та 77 медичних працівників. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"За минулу добу (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.) захворіло 2174 людини, з них 145 дітей та 77 медичних працівників. Було госпіталізовано 269 людей… Зафіксовано 31 летальний випадок. При цьому одужало 379 пацієнтів", - сказав Степанов.
За його словами, загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 138068 осіб, з них 8941 дитина, а також 12069 медичних працівників.
Нагадаємо, в Україні на 8:40 7 вересня одужали від COVID-19 вже 62606 людей.