В Украине за сутки коронавирусную болезнь обнаружили у 145 детей и 77 медиков
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. За минувшие сутки в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболело 2174 человека, из них 145 детей и 77 медицинских работников. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) заболело 2174 человека, из них 145 детей и 77 медицинских работников. Были госпитализированы 269 человек... Зафиксировано 31 летальный случай. При этом выздоровели 379 пациентов", - сказал Степанов.
По его словам, в целом за все время пандемии в Украине заболело 138068 человек, из них 8941 ребенок, а также 12069 медицинских работников.
Напомним, в Украине на 8:40 7 сентября выздоровели от COVID-19 уже 62606 человек.