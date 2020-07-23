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В Україні з початку року зареєстровано майже 400 рекордів

В Україні з початку року зареєстровано майже 400 рекордів

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. З початку цього року Національний реєстр рекордів України зареєстрував майже 400 рекордів. Про це повідомила УНН керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

“За пів року у нас зареєстровано 393 рекорди”, — сказала Вєтрова.

За її словами, зберігається тенденція, що чоловічих рекордів більше.

“Близько на 25% чоловіки реєструється більше, ніж жінки”, — розповіла Вєтрова.

Також вона зазначила, що кількість рекордів за пів року відкорегована карантином.

"Ми очікували більше рекордів, але водночас, дивлячись на графік, динаміку, все одно спостерігається ріст у порівнянні з аналогічним періодом минулого року",- повідомила Вєтрова.

Вєтрова зазначила, що під час карантину почала розвиватися абсолютно нова лінійка рекордів, яка до цього часу була мало затребувана — це рекорди онлайн.

"Ми реєстрували в середньому два рекорди онлайн у тиждень упродовж двох місяців, коли робота велася віддалено. Це відкрило абсолютно нову лінійку рекордів. Деякі рекорди поспішали зробити саме під час, у період карантинних обмежень“,- розповіла Вєтрова.

Наприклад, одна кондитерська компанія зареєструвала унікальний рекорд — дегустування еклерів онлайн.

“Тобто, кожен бажаючий, хто зареєструвався, отримував коробку еклерів, потім потрібно було вийти в Zoom та одночасно з іншими дегустувати еклери. Тобто, саме цей рекорд був актуальний під час карантину”, — сказала Вєтрова.

Також за її словами, був зареєстрований рекорд, де люди онлайн готували десерт.

Окрім того, вона розповіла, що була проведена найбільша освітянська конференція онлайн.

Нагадаємо, донецький “Шахтар”, з 82 пунктами фінішувавши в чемпіонаті України на першому місці, встановив національний рекорд за підсумковою різницею за очками між першим і другим місцем.

Як повідомлялося, у Києві 9 липня мали фіксувати реєстрацію рекорду “Найбільші жіночі натуральні груди”.

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