В Україні з початку року зареєстровано майже 400 рекордів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. З початку цього року Національний реєстр рекордів України зареєстрував майже 400 рекордів. Про це повідомила УНН керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.
“За пів року у нас зареєстровано 393 рекорди”, — сказала Вєтрова.
За її словами, зберігається тенденція, що чоловічих рекордів більше.
“Близько на 25% чоловіки реєструється більше, ніж жінки”, — розповіла Вєтрова.
Також вона зазначила, що кількість рекордів за пів року відкорегована карантином.
"Ми очікували більше рекордів, але водночас, дивлячись на графік, динаміку, все одно спостерігається ріст у порівнянні з аналогічним періодом минулого року",- повідомила Вєтрова.
Вєтрова зазначила, що під час карантину почала розвиватися абсолютно нова лінійка рекордів, яка до цього часу була мало затребувана — це рекорди онлайн.
"Ми реєстрували в середньому два рекорди онлайн у тиждень упродовж двох місяців, коли робота велася віддалено. Це відкрило абсолютно нову лінійку рекордів. Деякі рекорди поспішали зробити саме під час, у період карантинних обмежень“,- розповіла Вєтрова.
Наприклад, одна кондитерська компанія зареєструвала унікальний рекорд — дегустування еклерів онлайн.
“Тобто, кожен бажаючий, хто зареєструвався, отримував коробку еклерів, потім потрібно було вийти в Zoom та одночасно з іншими дегустувати еклери. Тобто, саме цей рекорд був актуальний під час карантину”, — сказала Вєтрова.
Також за її словами, був зареєстрований рекорд, де люди онлайн готували десерт.
Окрім того, вона розповіла, що була проведена найбільша освітянська конференція онлайн.
Нагадаємо, донецький “Шахтар”, з 82 пунктами фінішувавши в чемпіонаті України на першому місці, встановив національний рекорд за підсумковою різницею за очками між першим і другим місцем.
Як повідомлялося, у Києві 9 липня мали фіксувати реєстрацію рекорду “Найбільші жіночі натуральні груди”.