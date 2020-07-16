В Україні з початку року пройшло майже 90 тис. масових заходів - Аваков
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. У продовж першого півріччя цього року в Україні пройшло майже 90 тис. масових заходів, три з них були кваліфіковані як злочини проти громадської безпеки. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає УНН з посиланням на пресслужбу МВС.
"Лише упродовж першого півріччя цього року в державі пройшло майже 90 тис. масових заходів. І лише три акції кваліфіковані як злочини проти громадської безпеки", - сказав Аваков.
Очільник МВС підкреслив, що важливим інструментом протидії вуличній злочинності є впровадження та широке використання Національною поліцією систем відеонагляду.
"Сьогодні практично у всіх регіонах вже діють комплексні системи відеонагляду та відеоаналітики "Безпечне місто", інформація з яких активно використовується поліцією. Дані системи дозволяють прискорити розкриття правопорушень та виконують значну превентивну функцію забезпечення публічної безпеки та порядку", - зазначив Аваков.
За його словами, поліція вже користується інформацію з понад 27 тис. відеокамер. Дві третини цих відеокамер передають зображення до ситуаційних центрів ГУНП. Частина з них наділена функціональними можливостями розпізнавання номерів транспортних засобів. Побудовано комплексну систему оперативного реагування та взаємодії між територіальними органами. Розроблено та запроваджено алгоритм першочергових дій поліцейських, при реагуванні на події з високим ступенем загрози.
"Завдяки цим крокам вдалося забезпечити розкриття більшості пограбувань та розбійних нападів "по гарячих слідах". При цьому, середній час витрачений нарядами поліції для прибуття на місце події після отримання повідомлення зі служби "102" становить не більше 13 хвилин", - підкреслив Аваков.
Нагадаємо, Генпрокурор Венедіктова розповіла, де найбільше сталося злочинів проти громадського порядку.