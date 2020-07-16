В Украине с начала года прошло почти 90 тыс. массовых мероприятий - Аваков
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. В течение первого полугодия этого года в Украине прошло почти 90 тыс. массовых мероприятий, три из них были квалифицированы как преступления против общественной безопасности. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Только на протяжении первого полугодия этого года в стране прошло почти 90 тыс. массовых мероприятий. И только три акции квалифицированы как преступления против общественной безопасности", - сказал Аваков.
Глава МВД подчеркнул, что важным инструментом противодействия уличной преступности является внедрение и широкое использование Национальной полицией систем видеонаблюдения.
"Сегодня практически во всех регионах уже действуют комплексные системы видеонаблюдения и видеоаналитики "Безопасный город", информация с которых активно используется полицией. Данные системы позволяют ускорить раскрытие правонарушений и выполняют значительную превентивную функцию обеспечения публичной безопасности и порядка", - отметил Аваков.
По его словам, полиция уже пользуется информацию с более 27 тыс. видеокамер. Две трети этих видеокамер передают изображение в ситуационные центры ГУНП. Часть из них обладает функциональными возможностями распознавания номеров транспортных средств. Построена комплексная система оперативного реагирования и взаимодействия между территориальными органами. Разработан и введен алгоритм первоочередных действий полицейских, при реагировании на события с высокой степенью угрозы.
"Благодаря этим шагам удалось обеспечить раскрытие большинства ограблений и разбойных нападений "по горячим следам". При этом, среднее время, потраченное нарядами полиции для прибытия на место происшествия после получения уведомления из службы "102", составляет не более 13 минут", - подчеркнул Аваков.
Напомним, Генпрокурор Венедиктова рассказала, где больше всего произошло преступлений против общественного порядка.