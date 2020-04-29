В Україні з червня в обігу з'явиться монета номіналом 10 гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Національний банк України 3 червня введе в обіг монету номіналом 10 гривень, яка поступово замінить відповідну банкноту. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НБУ.
“Національний банк України з 3 червня 2020 року введе в обіг монети номіналом 10 гривень, які поступово замінять відповідні банкноти. Це — частина комплексного рішення з оптимізації та оновлення банкнотно-монетного ряду гривні, що триває з 2014 року та має на меті забезпечити в Україні надійніші та захищеніші від підроблень банкноти, зручність готівкових розрахунків та економію коштів для держави. Введення в обіг нових обігових монет номіналом 10 гривень завершить цей процес”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що завдяки комплексним змінам номінальний ряд гривні зрештою скоротиться до оптимального розміру — 12 номіналів. Усього в ньому залишиться 6 номіналів монет (10 та 50 копійок, 1, 2, 5 та 10 гривень) і 6 номіналів банкнот (20, 50, 100, 200, 500 та 1 000 гривень).
На першому етапі Національний банк планує увести в обіг понад 5 млн 10-гривневих монет, що будуть розподілені між підрозділами Національного банку в регіонах. Поступово — у результаті природного зношення — 10-гривневі банкноти будуть замінюватися в обігу монетами.
Так, нова обігова монета номіналом 10 гривень — невелика за розміром, легка. Її діаметр становить 23,5 мм, вага — 6,4 грама. Вона виготовлена із цинкового сплаву з гальванічним покриттям нікелем. Завдяки своїм збільшеним габаритним розмірам (діаметр, товщина та гурт) нова 10-гривнева монета суттєво відрізняється від обігових монет номіналом 1, 2 та 5 гривень. На реверсі монети номіналом 10 гривень зображено портрет українського гетьмана Івана Мазепи; на аверсі в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщено номінал монети.
Нагадаємо, Національний банк України 28 грудня 2019 року випустив колекційний набір “Монети України 2019 року”.