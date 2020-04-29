В Украине с июня в обращении появится монета номиналом 10 гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Национальный банк Украину 3 июня введет в обращение монету номиналом 10 гривен, которая постепенно заменит соответствующую банкноту. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"Национальный банк Украины с 3 июня 2020 года введет в обращение монеты номиналом 10 гривен, которые постепенно заменят соответствующие банкноты. Это - часть комплексного решения по оптимизации и обновлению банкнотно-монетного ряда гривны, что продолжается с 2014 года и имеет целью обеспечить в Украине надежные и защищенные от подделок банкноты, удобство наличных расчетов и экономию средств для государства. Введение в оборот новых оборотных монет номиналом 10 гривен завершит этот процесс", - сказано в сообщении.
Отмечается, что благодаря комплексным изменениям номинальный ряд гривны в конце концов сократится до оптимального размера - 12 номиналов. Всего в нем останется 6 номиналов монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен) и 6 номиналов банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен).
На первом этапе Национальный банк планирует ввести в обращение более 5 млн 10-гривневых монет, которые будут распределены между подразделениями Национального банка в регионах. Постепенно - в результате естественного износа - 10-гривневые банкноты будут заменяться в обращении монетами.
Так, новая оборотная монета номиналом 10 гривен - небольшая по размеру, легкая. Ее диаметр составляет 23,5 мм, вес - 6,4 грамма. Она изготовлена из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем. Благодаря своим увеличенным габаритным размерам (диаметр, толщина и группа) новая 10-гривневая монета существенно отличается от оборотных монет номиналом 1, 2 и 5 гривен. На реверсе монеты номиналом 10 гривен изображен портрет украинского гетмана Ивана Мазепы; на аверсе в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещен номинал монеты.
Напомним, Национальный банк Украины 28 декабря 2019 года выпустил коллекционный набор "Монеты Украины 2019".